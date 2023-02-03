الأمن الوطني يطيح بتجار وأصحاب شركات يهربون العملة

وذكر بيان للجهاز ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استناداً إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بمتابعة ملف تهريب العملة والمضاربة بالأسعار، وبعد جهد استخباري واستحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد من إلقاء القبض على ستة تجار كبار واصحاب شركات يمارسون عملية تهريب العملة والتلاعب بالأسعار".وأشار البيان إلى "ضبط بحوزتهم كميات من المبالغ المالية المعدة للتهريب فضلا عن مستندات لحوالات مالية وكشوفات وصكوك تؤكد قيامهم بعمليات تهريب واسعة".وفيما أكد الجهاز أنه "يواصل عملياته لملاحقة كل من يحاول ضرب الاقتصاد الوطني"، لفت إلى أن "اجراءاته لا تشمل اصحاب المصارف وشركات الصيرفة التي تعمل بالسعر الرسمي لبيع الدولار".