بجوازات مزورة.. القبض على ثلاثة مسافرين اجانب في مطار بغداد

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "من خلال المتابعة التي يقوم بها ضباط مختبر فحص الوثائق المزورة المتواجدين في مطار بغداد الدولي، تم رصد ثلاث حالات تزوير، لمسافرين أجانب الجنسية كانوا يرومون السفر الى دول مختلفة، حيث تم إلقاء القبض على المسافرين، وعدم السماح لهم بالمغادرة".واضافت انه "تم إكمال الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم الى الجهات القضائية".