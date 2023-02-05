تحرير امرأة مختطفة والقبض على خاطفيها في الديوانية

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قسم شرطة النجدة في مديرية شرطة المحافظة، حرر امرأة من خاطفيها في منطقة الحي الجمهوري بالقرب من جامع الحكيم فجر اليوم".وأضافت، ان "متهمين اثنين خطفوا امرأة وبعد الإبلاغ عن طريق الاتصال بالشرطة 104، تم نشر نقاط التفتيش وتعميم اوصاف العجلة وتمكنت النجدة من تحريرها وضبط مبلغ من المال قدره مليون وخمسمائة وخمسون الف + 100 دولار أمريكي آلة جارحة (قامة) و4 أجهزة موبايل مختلفة الأنواع وامبولات تستخدم للتعاطي".وأتم البيان، "اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإرسالهم إلى قسم مكافحة الإجرام للتحقيق معهم".