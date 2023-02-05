أدعت انها شبكة خليجية.. الإطاحة بعصابة متخصصة بالنصب والاحتيال في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز مكتب القدس لمكافحة الإجرام، تمكنت من إلقاء القبض على عصابة متخصصة بالنصب والاحتيال على المواطنين"، مبينة أن "عملية القبض جاءت بعد أن استنجدت المشتكية بمفارزنا المنتشرة أثناء الواجب حول قيام مجموعة أشخاص مجهولين بالنصب والاحتيال عليها بمبلغ (30 مليون دينار) بحجة تصريف عملة أجنبية (يورو) وهمية لا قيمة لها بعد إقناع المشتكية بأنهم خليجيين".وأضافت، "تم تشكيل فريق عمل مختص وإجراء الكشف على محل الحادث وجمع المعلومات بالطرق الفنية وتتبع الجناة، حيث تم الوصول لأحد أفراد العصابة والقبض عليه، وبدلالته جرى استدراج بقية المتهمين والقبض عليهم بكمين محكم وبوقت قياسي لا يتجاوز ثلاثة أيام".وتابعت: "ضبط بحوزة المتهمين عجلتين مستخدمتين في الجريمة، فضلا عن مبلغ (250 ورقة من العملة الأجنبية المزورة) وتم تدوين أقوال جميع أفراد العصابة وهم 5 متهمين".واتم البيان: "اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتوقيفهم وفق أحكام المادة 456 من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".