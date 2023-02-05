اعتقال أربعة متهمين سرقوا 3 مليارات من منزل في النجف

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "عملية امنية ناجحة نفذتها مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة النجف تمكنت خلالها من القبض على أربعة متهمين هاربين ارتكبوا جريمة سطو مسلح على دار احد رجال الاعمال في المحافظة، حيث قاموا بسرقة مبلغ مالي قدرة (٣) مليارات دينار عراقي و(٣)كيلو غرام من الحلي الذهبية".وأضاف أن "العملية نفذت استنادا الى معلومات استخبارية وتم ضبط جزء من المبلغ المسروق وضبط عجلات تم شرائها من قبل افراد العصابة، تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".