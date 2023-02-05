الديوانية.. تفاصيل مقتل امرأة على يد زوجها: "ادعى انتحارها"

السومرية نيوز – امن



أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، اعتقال متهم بقتل زوجته بعد أن ادعى انتحارها في محافظة الديوانية.



وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قيادة شرطة محافظة الديوانية المتمثلة بمركز شرطة عفك تمكنت من إلقاء القبض على متهم أقدم على قتل زوجته، بعد أن ادعى أنها قامت بالانتحار".

وبينت، أنه "بعد التحقيق مع المتهم اعترف صراحة بقيامه بقتل زوجته بواسطة مسدس نوع لاما وذلك لخلافات عائلية"، مشيرة الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 406 القتل العمد".