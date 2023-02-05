عبوة ناسفة تودي بحياة طفل في صلاح الدين

السومرية نيوز – أمن



انفجرت عبوة ناسفة، اليوم الاحد، على أطفال في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين.

وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة استهدفت أطفال في قرية العذية لناحية الاسحاقي شمال قضاء بلد في محافظة صلاح الدين".



وأضاف، أن "الانفجار أدى الى وفاة طفل وإصابة اخرين بجروح نقلوا على أثرها لمستشفى بلد العام لتقلي العلاج".