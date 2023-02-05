تلفظ بكلمات غير اخلاقية.. الدفاع توقف ضابطاً وفق المادة 4 إرهاب

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "البطولة والشجاعة التي اتسم بها الجيش العراقي الباسل كانت ومازالت محط اهتمام وتقدير عاليين لدى الجميع، وأن التصرفات الفردية لا تحسب على المؤسسة العسكرية وسياقاتها الرسمية والمهنية، إذ تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لأحد الضباط وهو يتلفظ بكلمات غير أخلاقية وغير قانونية ولا تمت للعمل الأمني العسكري بأية صلة".وأضاف البيان، أن "الجهات المختصة في وزارة الدفاع اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وعملت على إيداعه التوقيف وفق احكام المادة (4 إرهاب) وسيحال الى القضاء لينال جزاءه العادل وفق القوانين العسكرية".