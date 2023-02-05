الدفاع المدني تنتشل جثتين وتخمد حريقا بمنزل في البصرة

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "أخمدت فرق الدفاع المدني حادث حريق اندلع داخل منزل مخالف لتعليمات السلامة مسقف بألواح السندويج بنل سريع الاشتعال أدى الى انهيار جدار سطح الدار، مما تسبب بمصرع رجلين من المارة في البصرة".واضافت: "سارعت فرق الدفاع المدني وأخمدت النيران ورفعت الأنقاض وانتشلت الجثتين مع تأمين نقلهما إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية، فيما فتحت تحقيقا واستدعت خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق".