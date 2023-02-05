شرطة بغداد الكرخ تفض مشاجرة خلفت مصابين بطعنات بالسكاكين

وقالت قيادة شرطة بغداد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "فور حصول حادث مشاجرة بين مواطنين ضمن قاطع مسؤولية فوج طوارئ بغداد الكرخ الثالث التابع الى قيادة شرطة بغداد الكرخ وجه قائد الشرطة بضرورة القاء القبض على طرفي المشاجرة وبالفعل تم تشكيل فريق عمل ميداني برئاسة امر الفوج المذكور حيث تم تطويق مكان الحادث ومطاردة طرفي المشاجرة والقاء القبض عليهم واصطحابهم الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".واضافت انه "تم اصطحاب عدد من المصابين بطعنات سكاكين وآلات راضة جراء الحادث الى المستشفى لتلقي العلاج".