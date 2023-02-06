الأعرجي: الاجهزة الاستخبارية والأمنية استخدمت تقنيات حديثة لمتابعة داعش

وقال الأعرجي، خلال كلمة في المؤتمر الدولي الرابع لنظم المعلومات الجغرافية والمدن الذكية، الذي تنظمه مستشارية الأمن القومي إن "تقنية المعلومات واستخدام التكنولوجيا في المجال الزراعي طورت البلدان في ترشيد استهلاك الماء والكهرباء".وأضاف، أن "الأجهزة الاستخبارية والأمنية في حربهم مع داعش الإرهابي استخدمت التقنية والأجهزة الفنية في متابعة المجرمين والوصول إلى أهداف مهمة".وأشار الاعرجي الى، أن "بناء المدن الذكية في كافة المجالات، يكون من خلال استخدام العلوم والمجالات المتاحة وتبادل الخبرات بين الجامعات المحلية والدولية والمنظمات، عندها سنصل إلى مستوى من الطموح وتحقيق البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".وأختتم بالقول "أقدم التعازي للشعبين السوري والتركي بضحايا الزلزال الذين سقطوا فجر هذا اليوم"، مؤكداً أن "العراق حريص على بناء علاقات متوازنة مع دول العالم".