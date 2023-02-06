تقودها امرأتان.. الإطاحة بعصابة مختصة بسرقة "التكتك" في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب الزهور لمكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على عصابة مكونة من خمسة متهمين بينهم امرأتان لقيامهم بعدة عمليات سرقة لدراجات التك تك في مناطق مختلفة من بغداد".وأضاف البيان، أنه "تم إجراء التحقيق مع المتهمين واعترفوا صراحة بقيامهم ب(١٣) عملية سرقة لدراجات التك تك من المواطنين".وأشار الى أن "المتهمين دونت أقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل".