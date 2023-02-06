القبض على 58 مبتزاً في محافظات عدة

وذكر اعلام الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "جهاز الأمن الوطني وبعد استحصال الموافقات القضائية ألقى القبض على (٥٨) متهماً بالإبتزاز الإلكتروني كانوا يساومون ضحاياهم للحصول على مبالغ مالية مقابل عدم نشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي".وأضاف أن "عمليات الإعتقال تمت وفقاً لمتابعة الشكاوى الواردة إلى الجهاز عبر الخط الساخن المجاني (131) والبريد الإلكتروني (info@inss.gov.iq) فضلاً عن تفعيل الجهد الإستخباري وإستدراج المتهمين بكمائن محكمة".وتابع، "تم تدوين أقوال المتهمين وإحالتهم جميعاً إلى الجهات القضائية المختصة".