اجتماع أمني موسع لتأمين الزيارة الرجبية في بغداد

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن " وزير الداخلية، رئيس اللجنة الأمنية الخاصة بتأمين زيارة ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام)، عقد اجتماعاً لبحث آليات إنجاح هذه الزيارة وتحقيق أقصى درجات التعاون والتفاهم مع التشكيلات الأمنية لتأمين مراسيم الزيارة".وأضاف، أن "الاجتماع حضره نائب قائد العمليات المشتركة وقائد عمليات بغداد والوكلاء وعدد من القادة والضباط ورئيس ديوان الوقف الشيعي ومدراء الجهات الخدمية المعنية والساند".وتابع البيان: "ناقش الوزير مع الحاضرين دور كل مفصل وتشكيل في تأمين الزيارة أمنياً وخدمياً مع ضرورة مضاعفة الجهود خلال أيام الزيارة وبعدها. وجرى النقاش حول خطة الزيارة وإسهام جميع الجهات المعنية بتأمين وإنجاح هذه المراسيم".