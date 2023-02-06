حملة كبرى.. الإطاحة بنحو 200 أجنبي مخالف لقانون الإقامة في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "واصلت نشاطاتها النوعية، اذ تمكنت من القاء القبض على (175) اجنبياً مخالفاً لقانون الاقامة في أطراف العاصمة بغداد ضمن منطقتي بسماية والنهروان، بعد ورود معلومات عن وجودهم".وأشارت إلى أنه "تم تشكيل فريق عمل بالتعاون مع مفارز من جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية والفوج الثالث ضمن مديرية أمن وسلامة وزارة الداخلية، فضلاً عن القوة الماسكة للأرض"، مبينة أنه "سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم لغرض تسفيرهم خارج العراق وفق القانون".