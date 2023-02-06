بيان رسمي حول اختطاف عالم عراقي بشؤون المياه

وقال رسول في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الأجهزة الأمنية المختصة تتابع وبشكل مكثف موضوع اختطاف واقتياد المواطن (جاسم الأسدي) على طريق بغداد - حله، للوصول إليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبي هذا الفعل الإجرامي مهما كانت انتماءاتهم، ان هكذا مواضيع خارجة عن القانون لا يمكن التهاون معها في ظل حكومة تفرض سلطة القانون وتتعامل مع الجميع على حد سواء".وفيما استذكر دور الأسدي في "حماية بيئة الاهوار، اهاب بابناء عشائر بني أسد التي عرفت بمواقفها الكبيرة والاصيلة، بالحكمة وفسح المجال امام سلطات انفاذ القانون لممارسة مهامها بمهنية للوصول إلى الجناة والقبض عليهم وايقاع أقصى العقوبات بحقهم".