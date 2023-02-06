وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن مهام قوات الحدود في منع حالات التسلل والتهريب وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكن الفوج الثاني اللواء الثالث قيادة حدود المنطقة الأولى من إلقاء القبض على (30) متسللاً أجنبياً حاولوا اجتياز الحدود".واضافت انه، "تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".