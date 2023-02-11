ضبط 8 عجلات مخالفة لشروط الاستيراد في محافظتين

وذكر اعلام القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المفارز الميدانية لمديرية شرطة كمارك المنطقة الثالثة تمكنت من ضبط (3) عجلات تحتوي (تراب القطط، محولات كهربائية) مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية".وأضاف البيان ان "مفارز مديرية شرطة كمارك المنطقة السادسة تمكنت من ضبط (5) عجلات تحمل مواد متنوعة تشمل (اثاث منزلي، علف، أصباغ) لعدم وجود موافقات رسمية".ولفت الى ان "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بجميع المضبوطات وإكمال الإجراءات القانونية بحق السائقين تمهيداً لعرضهم أمام القضاء".