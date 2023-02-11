القوات الأمنية تباشر بإغلاق منطقة الاعظمية القريبة من الكاظمية

افاد مصدر امني، اليوم السبت، ان القوات الأمنية باشرت باغلاق منطقة الاعظمية القريبة من مدينة الكاظمية ضمن الخطة الأمنية بوفاة الامام الكاظم.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "القوات الامنية باشرت بإغلاق منطقة الاعظمية القريبة من مدينة الكاظمية ".



وأضاف ان "هذا الاغلاق يأتي ضمن الخطة الامنية الخاصة بوفاة الامام الكاظم".

