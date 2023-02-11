بحوزته 500 حبة مخدرة.. القبض على مسافر اجنبي في البصرة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المفارز الميدانية لمركز شرطة كمرك الشلامجة التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة اثناء القيام بواجباتها في صالة المسافرين، تمكنت من ضبط مسافر اجنبي الجنسية بحوزته حبوب مخدرة عدد(500) حبة".واضافت انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واحالته الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".