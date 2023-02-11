في البصرة.. مقتل شخص باطلاق نار

أفاد مصدر أمني، بمقتل شخص باطلاق نار في البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً قتل برصاص مجهولين في قضاء ابي الخصيب".



وأضاف المصدر أنه "لم يعرف حتى الان اسباب القتل".