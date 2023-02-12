بينها نساء.. تفكيك أخطر شبكات تجارة المخدرات واعتقال رئيسها "كابوس" ببغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بإشراف شخصي ومباشر من قبل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وتنفيذا لقرار قاضي محكمة تحقيق الكرخ الأولى المختص بقضايا شؤون المخدرات، تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات في وكالة الاستخبارات بعد تشكيل فريق عمل برئاسة مدير شؤون مخدرات الكرخ في محافظة بغداد، من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن تفكيك إحدى أخطر شبكات تجارة المخدرات وضبط رئيسها الملقب (كابوس) بالجرم المشهود وعدد من النساء يعملن في تجارة المخدرات في محافظة بغداد".واضاف البيان، أن "المتهمين ضبط لديهم كميات من المخدرات وقنابل يدوية وأسلحة نارية".وفي سياق متصل، "انتقل فريق العمل إلى جنوب البلاد وبالاشتراك مع فريق عمل آخر برئاسة مدير شؤون مخدرات ميسان، وألقى القبض على تاجري مخدرات بالجرم المشهود وبحوزتهما (7) كيلوغرامات من المخدرات نوع (كرستال - حشيشة) وتم إيداعهم التوقيف بموجب قرار قضائي عن جريمة تجارة المخدرات".