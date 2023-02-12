الداخلية تكشف للسومرية خطتها الأمنية الخاصة بالزيارة الرجبية

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "كان هناك عملاً للأجهزة الأمنية وعمليات استباقية في مناطق شمالي بغداد مثل الطارمية قبل الزيارة الرجبية بفترات زمنية"، مبينا أن "هذه العمليات هدفها تحييد بقايا الإرهاب".وأضاف، أن "وزير الداخلية ترأس عدة اجتماعات في الفترة الماضية، باعتباره رئيس اللجنة العليا للإشراف على الزيارة الرجبية، والتي شهدت حضور قادة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية"، مؤكداً "تم وضع خطط خاصة للاستخبارات لتأمين الزيارة".وتابع المتحدث باسم الوزارة، قائلا: "تم استدعاء العديد من القطعات وتعزيز القطاعات الأخرى والخطط الكفيلة بمسك المناطق والمقتربات والطرق"، لافتاً الى أنه "تم التنسيق أيضا مع هيئة الحشد الشعبي بخصوص استخدام التقنيات والطائرات المسيرة والاستطلاع الجوي".وتابع المحنا: "تم مناقشة الخطة الخدمية الموازية مثل الكهرباء والانارة والطرق وانسيابية التفويج العكسي بالنسبة الى مغادرة الزائرين، بالإضافة الى المفارز الصحية وأماكن تواجدها وتأمين طرقها وخدمات البلدية وعجلات رفع النفايات وضخ مياه اكثر من المعتاد الى منطقة الكاظمية والتنسيق مع أجهزة الاعلام حول تأمين تواجدهم وتزويدهم بالمعلومات وكل ما يتعلق بهذه الخطة".وبشأن موعد تنفيذ الخطة، أكد المحنا، أن "الاجتماعات الأمنية سابقة تطرقت أيضا الى موعد تنفيذ الخطة وسيتم تنفيذها بالموعد المحدد".