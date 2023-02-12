بحوزتهم مواد مخدرة.. اعتقال سبعة متهمين في ميسان

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قطعات من الفوج الثالث لواء المشاة السابع والتسعين التابع لقيادة عمليات ميسان ومن خلال نصب الكمائن والسيطرات تمكنت من القاء القبض على سبعة اشخاص ضبط بحوزتهم كميات من المواد المخدرة في قضائي العزير وقلعة صالح".وأضاف البيان، ان "المتهمين تم تسليمهم مع المواد المضبوطة الى جهة الطلب اصولياً".