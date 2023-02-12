القبض على 3 إرهابيين ارتكبوا جرائم خطف وتفجير في بابل

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا تمكنت من القبض على ثلاثة إرهابيين في بابل نفذوا جرائم إرهابية خلال الأعوام السابقة"، مبينة أن "الأول ارتكب جرائم إرهابية (نصب عبوات ناسفة وتفجيرها على القوات الأمنية وقام بخطف مواطن وقتله)".وأضافت: "اما المتهم الثاني قام بعمليات (تفجير لدور المواطنين وزرع عبوات ناسفة وتفجيرها على القوات الأمنية)، والأخير ارتكب جرائم تعرض على مقر للجيش العراقي وقتل وخطف وسرقة سيارة احد المواطنين، فضلا عن تنفيذ هجوم على مقر للقوات الأمنية واطلاق قنابر هاون وتفجير عبوة على سيارة حكومية)".وأتم البيان: "اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اصوليا".