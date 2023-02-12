الإطاحة بثلاثة تجار مخدرات في بابل

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية استخبارات وامن بابل التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع وبالتنسيق مع شؤون المخدرات تمكنت من القاء القبض على 3 تجار المواد المخدرة في مركز مدينة الحلة من بينهم أمرآة".واضافت انه "تم ضبط (2000) حبة مخدرة بحوزتهم كانت مخباة داخل منزلهم"، مؤكدة "اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم وايقافهم وفق المادة (28) مخدرات".