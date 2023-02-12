ضربة جوية توقع 6 ارهابيين قتلى في ديالى

وقال نائب العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "خلية الاستهداف في القيادة وبمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية وبضربات جوية ناجحة تم قتل ستة ارهابين في سد حمرين بقاطع ديالى".