"اعتداءات غير مسبوقة".. استنكار لأستهداف الكويت صيادين عراقيين

وقال نقيب البحريين العراقيين باسم محمد علي المطوري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "النقابة تدين وتستنكر الاعتداء غير المسبوق بأطلاق نار من قبل خفر السواحل الكويتي على مجموعة من الصيادين العراقيين الذين يعملون في البحر لكسب قوت عوائلهم"، مشيرا الى انها" ليست الحادثة الاولى ولا الاخيرة فما زالت القوات الكويتية تتجاوز الاعراف والقوانيين الدولية وتعتدي على الصياد العراقي دون رقيب وحسيب".وطالب المطوري وبشدة المنظمة البحرية العالمية والاتحاد الدولي لعمال النقل والامم المتحدة والمجتمع الدولي وجامعة الدول العربية "بحث الحكومة الكويتية على احترام حقوق الانسان واحترام الاعراف الدولية المنصوص عليها في كل اللوائح والانظمة والقوانين التي شرعتها الجهات المعنية بين الدول المتشاطئة".ووجه دعوة الى وزير الخارجية العراقي بصفته الوظيفية "بأصدار مذكرة احتجاج والعمل على استدعاء السفير الكويتي في العراق وابلاغه عن ما تقوم به الدوريات الكويتية من خرق لحدود الاخوة والجيرة بين الشعبين الشقيقين".وطالب نقيب البحريين المنظمات والهيئات العربية بـ"أستنكار هذا الفعل الذي يعرض حياة الصياد العراقي للخطر".