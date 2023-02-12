ضربة حمرين.. تفاصيل جديدة ومقتل "والي ديالى"

وقال رسول في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "تواصل قواتنا الامنية المسلحة البطلة ملاحقة ومتابعة العناصر الإرهابية المنهزمة، ومن خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية لمديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجوية ضربتين جويتين ناجحتين بواسطة طائرات F_16 ، ضمن سلسلة جبال حمرين".وأسفرت الضربة، وفق البيان، عن "قتل 7 إرهابيين بينهم المجرم ما يسمى والي ديالى الإرهابي المدعو ( سامي موحان الملقب ابن عبد الرحمن)".وفي وقت سابق من اليوم، أشار نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إلى أن "خلية الاستهداف في القيادة وبمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية وبضربات جوية ناجحة تم قتل ستة ارهابين في سد حمرين بقاطع ديالى".