عليها اثار إطلاق نار.. العثور على جثة مسن في بغداد

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية عثرت على جثة رجل كبير بالسن مجهول الهوية عليه اثار إطلاق نار في العاصمة بغداد".وأضاف، أن "الجثة كانت مرمية بإحدى الساحات الترابية المتروكة ضمن منطقة الامام الحسين في ناحية النهروان".