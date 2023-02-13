اعتقال متهم ببيع الدولار المزيف في بغداد

وذكرت القيادة في بيان تلقته ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز اللواء الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية في منطقة السيدية ببغداد وضمن ممارسة تنفيذ السيطرات المفاجئة ألقت القبض على متهم أكدت الملعومات الأولية انه يقوم بعمليات الاحتيال على المواطنين عبر ايهامهم بأن لديه رزم نقدية من فئة ما يسمى بـ(عملة الدولار الليبي) لإيقاع ضحاياها برزم من الورق الأبيض مغلفة بالنايلون".وأشارت الى ان "المتهم الذي ضبط بحوزته أيضا سلاح مسدس مع العملة المزيفة تم احالته إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".