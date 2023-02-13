بغداد.. الإطاحة بأحد أكبر مهربي العملة إلى خارج العراق

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة من الجهاز في العاصمة بغداد تمكنت من القبض على المدعو (رامي حسن ناصر) والمتهم بعمليات تهريب العملة إلى خارج العراق".وأضاف ان "العملية تمت وفقاً لمذكرات قبض قضائية، ولا تزال الإجراءات التحقيقية جارية معه وفق القانون".واكد البيان ان "جهاز الأمن الوطني مستمر بمتابعة وملاحقة كل من تسول له نفسه إحداث الضرر بالاقتصاد الوطني".