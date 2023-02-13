ضبط 800 ألف لتر من المشتقات النفطية في ثلاث محافظات

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه مفارزها "نفذت واجبات نوعية أسفرت عن احباط تهريب اكثر من 800 الف لتر من المشتقات النفطية و كشف ثلاثة مواقع تستخدم للمتاجرة وتدوير المشتقات في محافظات الانبار والبصرة وكربلاء المقدسة".وأشارت الى "ضبط ٢٨ عجلة تستخدم للغرض ذاته في البصرة وميسان وذي قار والديوانية وبغداد وديالى وكركوك والقبض على سائقيها".ولفتت الى انه "تم التعامل مع المضبوطات والمتهمين اصوليا وفق القانون".