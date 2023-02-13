اتلاف 10 حاويات مخالفة للشروط والضوابط في كمرك ابو فلوس

وذكر اعلام الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الهيئة العامة للكمارك اعلنت اتلاف 10 حاويات تحتوي (سكائر و كريم مرطب وعصير علامة سبري وبراميل طلاء اسفلت واكياس فاصوليا) في مركز كمرك ابو فلوس مخالفة للشروط والتعليمات النافذة".واشار الهيئة ان "عملية الاتلاف تمت من خلال لجنة مختصة شكلت لهذا الغرض" .