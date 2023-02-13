ضبط معمل حلويات مخالف للضوابط في الديوانية (صور)

وذكرت الشعبة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فريق من شعبة الرقابة الصحية وبالاشتراك مع جهاز الامن الوطني في الديوانية تمكنا من ضبط معمل متخفي لصنع الحلويات والمعجنات والمخللات".وأضاف البيان، "بعد الفحص تبين ان المعمل غير مجاز صحيا ومخالف للشروط الصحية وتعتبر المواد غير صالحة للاستهلاك البشري حسب قانون الصحة العامة المرقم ٨١لسنة٨٩ وتعديلاته".وأشار الى انه "تم اغلاق المعمل واتخاذ الإجراءات القانونية من قبل جهاز الأمن الوطني".