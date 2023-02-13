العراق والسويد يبحثان ملف مخيم الهول وعودة العوائل النازحة

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "استقبل السفيرة السويدية في بغداد، جيسيكا سفاردستروم وشهد اللقاء، استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين العراق والسويد، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".وأضاف البيان ان "السفيرة السويدية سلمت الأعرجي رسالة شكر من مستشار الأمن القومي السويدي، وذلك رداً على التهنئة التي بعثها الأعرجي، بمناسبة تسنمه منصبه الجديد".وبحث الجانبان، بحسب البيان "ملف مخيم الهول وعودة العوائل من الأطفال والنساء إلى العراق، وإعادة دمجهم بالمجتمع، فضلا عن بحث استمرار الشراكة والتعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، واستمرار الدعم الأوربي للعراق".