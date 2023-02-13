الخلية تعلن الإطاحة بعنصرين ارهابيين في صلاح الدين

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "ضمن سلسلة الواجبات النوعية التي ينفذها ابطال المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع لملاحقة الفلول الارهابية بالتركيز على الجهد الاستخباري، تمكنت مفارز المديرية الميدانية بمحافظة صلاح الدين من الاطاحة بعنصرين ارهابيين وفق مذكرتا قبض قضائيا صادرة بحقهما (١/٤) ارهاب من قانون العقوبات".واضافت ان "عملية القبض جاءت بالتنسيق مع مفارز الامن الوطني بالمحافظة"، مشيرة الى انه " تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما واحالتهما الى التحقيق".