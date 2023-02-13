القبض على متهم بأبتزاز المواطنين في ديالى

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "للقضاء على العصابات الاجرامية ومطاردة المطلوبين للقضاء، تمكن الفوج الثاني التابع للواء الثالث فرقة الرد السريع ووحدة استخبارات الفوج المذكور، من القبض على احد المتهمين بفرض الاتاوات والابتزاز على محلات وبيوت ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى وبحوزته سلاح (مسدس)".واضاف انه "تم تسليمه الى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل".