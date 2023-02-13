في أحد مشاريع مطار النجف.. النزاهة تكشف هدر قرابة 600 ألف دولار

وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق النجف كشف، بعد قيامه بأعمال التدقيق والمُتابعة، عن حدوث هدرٍ في المال العام بأكثر من (582,000) ألف دولارٍ أمريكيٍّ؛ جرَّاء ارتكاب لجان التنفيذ "أمانة" مُخالفاتٍ عدَّة، مُبيِّنةً أنَّه تمَّ ضبط أوليَّات معاملة الصرف الخاصَّة بمشروع تنفيذ طريق بوابة في نهاية المدرج، وإكمال امتداد السياج الخارجيِّ أمام منطقة الطيران (E)، إضافة إلى صب ساحة الآليَّات في المطار".واضافت انه "وفي مُديريَّة البلديَّة، تمَّ رصد اختلافٍ في ديون المُستثمر المُنفّذ لمشروع المدينة المائيَّة؛ لعدم قيام البلديَّة باتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة بحقِّه، لافتةً إلى أنَّ الديون المُتراكمة بذمَّة المُستثمر بلغت (651,193,750) مليون دينارٍ".واشارت الى ان "الفريق، الذي انتقل إلى مجرشة النجف الحكوميَّة/ سايلو أبو صخير، قام بضبط الأوليَّات الخاصَّة بتلف (5700) طنٍّ من مادة الشلب، وإحداث الضرر عمداً بالمال العام؛ وذلك لعدم قيام مُوظَّفي السايلو بخزن مادة الشلب بصورةٍ صحيحةٍ تقيها من التلف".