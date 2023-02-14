الفريق العراقي ينقذ شخصين محتجزين داخل مصعد بسبب الزلزال في تركيا

السومرية نيوز – أمن



أعلن الفريق العراقي، اليوم الثلاثاء، انقاذ شخصين محتجزين داخل مصعد معطل بسبب هزة أرضية ضربة المنطقة مؤخراً في تركيا.

وذكر الفريق في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق البحث والإنقاذ العراقي نجحت من إخراج شخصين محتجزين داخل مصعد معطل نتيجة هزة ارتدادية ضربة ولاية هاتي التركي مؤخراً".



يذكر أن الفريق العراقي تحرك من ولاية غازي عنتاب مساء يوم الأحد الماضي الى ولاية هاتي بناءً على طلب ذلك من الجانب التركي بعد ان انتشل ستة عشر جثة من تحت أطنان ركام أنقاض المباني المنهارة في منطقة قهرمان مرعش وما زال الفريق العراقي التخصصي التابع إلى مديرية الدفاع المدني يواصل أعمال البحث والإنقاذ في تركيا.