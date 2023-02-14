وكالة الاستخبارات: القبض على خمسة عناصر إرهابية في نينوى

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "جهد استخباري وعمليات نوعية مستمرة نفذتها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لتفكيك خلايا عصابات داعش الإرهابية، أسفرت عن القبض على خمسة متهمين في محافظة نينوى".وتابع أن "المتهمين اشرت بحقهم معلومات تثبت انتمائهم لعصابات داعش الارهابية وعملوا في ما يسمى فرقة (القادسية و ولاية الجند قاطع الموصل) ".وختم البيان، "نفذت الواجبات بموجب مذكرات قضائية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اصوليا".