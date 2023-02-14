اعتقال 7 متهمين بتزوير البطاقات الامتحانية في الانبار وصلاح الدين

وذكر اعلام الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد ورود معلومات دقيقة عن حالات تزوير أثناء الامتحانات التمهيدية تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين وبعد استحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على مهتمين إثنين أحدهما يقوم بأداء الامتحانات بدلاً عن طالب آخر، والثاني يزور البطاقات الامتحانية".وأضاف البيان، أن "مفارز جهازنا في محافظة الأنبار تمكنت من إلقاء القبض على 5 متهمين قاموا بأداء الامتحانات التمهيدية بدلاً عن طلبة آخرين".وأشار الى انه "تم إحالة المتهمين بعد تدوين إفادتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".