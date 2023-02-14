المخدرات في العراق.. اعتقال قرابة 1500 متهم خلال الشهر الماضي

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بإشراف شخصي ومباشر من قبل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تطيح بتجار ومروجي، وناقلي، ومهربي المخدرات".واضاف البيان ان "المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية نفذت عمليات نوعية تمكنت من إلقاء القبض على (1417) متهما بتجارة، وترويج، ونقل، وتهريب المخدرات، وضبط (63369) كيلو غراما من المخدرات بمختلف الأنواع، و(522186) قرصا مخدرا ومؤثرا عقليا خلال شهر كانون الثاني من عام 2023".واشار الى ان "العمليات تمت وفقا لمذكرات قبض قضائية، وأصدرت المحاكم المختصة قرارات الحكم بحق (579) مدانا، ولا تزال الإجراءات التحقيقية جارية بحق باقي المتهمين وفق القانون".واكدت المديرية بحسب البيان، "استمرارها بمتابعة وملاحقة كل من له مساس بجريمة المخدرات ".