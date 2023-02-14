ضبط 20 شاحنة مخالفة للضوابط في كمرك المنطقة الشمالية

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية تمكن من ضبط ( ٢٠ ) شاحنة تحمل مواد مخالفة(بليت حديد، اجهزة كهربائية، مستلزمات منزلية، مواد غذائية، بوري حديد، سيراميك، صفائح زجاج)" .واكدت الهيئة بحسب البيان، "اتخاذها الإجراءات القانونية بحق المخالفات وفقا للقوانين والتعليمات النافذة".