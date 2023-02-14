في محافظتين.. القبض على 5متهمين يتاجرون بالأعضاء البشرية والعملة المزيفة

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية /الجريمة المنظمة من القبض على ٤ متاجرين بالأعضاء البشرية في محافظة الانبار، نفذت عمليات الاختراق والكمائن من قبل مفارز خاصة تستهدف عصابات الجريمة المنظمة".واضافت: "اتخذت الاجراءات القانونية والقضائية وفق احكام المادة (١٧) اولا من قانون زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم ١١لسنة٢٠١٦".وأشارت الوكالة الى انه "تمكنت من القاء القبض على المتهم الخامس في كربلاء المقدسة وبحوزته عملة مزيفة اكثر من عشرة الاف دولار امريكي اثناء محاولته تصريفها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه اصوليا".