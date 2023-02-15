برئاسة يارلله.. وفد أمني يصل صلاح الدين

السومرية نيوز – أمن



وصل وفد أمني برئاسة رئيس اركان الجيش عبد الأمير يارلله الى محافظة صلاح الدين؛ للإطلاع على سير العمليات.



وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "رئيس اركان الجيش الفريق اول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، وصل برفقة عدد من كبار القادة والضباط في وزارة الدفاع الى قاطع عمليات صلاح الدين، للاطلاع على سير العمليات ضمن قاطع المسؤولية".