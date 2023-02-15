ضبط 23 شاحنة مخالفة للضوابط بكمرك المنطقة الوسطى

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى تمكن من ضبط (23) شاحنة تحمل مواد مخالفة (انبولات فارغة و مواد غذائية متنوعة و اثاث غرف نوم و شبكات حديد ابراج و حديد زاوية بليت قاصات و فلين) ".واكدت الهيئة بحسب البيان، "اتخاذها الإجراءات القانونية بحق المخالفات وفقا للقوانين والتعليمات النافذة".