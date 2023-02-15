اعتقال صاحب صيرفة تلاعب بأسعار بيع الدولار في ميسان

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات المراجع العليا وقائد عمليات ميسان مديرية الجريمة المنظمة ألقي القبض على صاحب صيرفة من المتلاعبين بأسعار صرف الدولار وبيعه فوق سعره المقرر".وأضاف البيان، أن "صاحب الصيرفة تم ضبطه متلبساً وبحوزته كمية من الأموال تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه".