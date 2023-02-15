مكافحة الإرهاب يعلن أسماء ومناصب قتلى داعش في عملية وادي الشاي

وذكر بيان للجهاز، ورد لـ السومرية نيوز، أن "العملية التي نفذها مكافحة الإرهاب في وادي الشاي بمحافظة كركوك يوم أمس، أسفرت عن مقتل:١. حمود ابراهيم احمد عبد الله الجبوري "ابو جعفر" يشغل منصب شرعي عام (كركوك).٢. اركان عز الدين حسين محمد الچاچاني "ابو حارث أو ابو هاجر" عسكري قاطع الدبس.٣. محمد خلف محمد سحل الجبوري امر مفرزة عسكرية".وأتم البيان: "كما وعدناكم بلا ملجأ ولا مأوى للدواعش في ارضنا نستمر بتصفية هذه العصابات".ويوم أمس، أعلنت خلية الاعلام الأمني، قتل ثلاثة إرهابيين في وادي الشاي بمحافظة كركوك.