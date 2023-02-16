بحوزته 140 الف دولار.. القبض على أحد المتورطين بتهريب العملة

السومرية نيوز - امن



أعلن جهاز المخابرات الوطني، اليوم الخميس، القبض على أحد المتورطين بتهريب العملة بحوزته 140 ألف دولار.



وذكر الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارزنا المختصة بمتابعة الجرائم المالية في العراق، تمكنت من القاء القبض على أحد المتورطين بتهريب العملة الأجنبية".



وأضاف ان "المتهم كان بحوزته 140 ألف دولار امريكي معدّة للتهريب".